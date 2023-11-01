شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تنظم ندوة تعريفية عن برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" والان مع تفاصيل الخبر
حضر الندوة كلاً من الدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، و اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي جامعة الملك سلمان والمجلس القومي للمرأة.
تعد الجولات الميدانية التي تقوم بها الأكاديمية في محافظات مصر المختلفة خطوة هامة وفريدة من أجل الوصول إلى السيدات المصريات الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية وذلك من خلال الالتحاق ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تقدمه الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.
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