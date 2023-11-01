شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العربى الناصرى يلتقى سفير فلسطين.. ودعم مصر للقضية يتصدر النقاش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، سفارة دولة فلسطين للتأكيد على تضامن الحزب مع غزة ضد العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي وأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للحزب العربي الناصري كحزب قومي.

واستقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وفد الحزب.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب، أن الحزب ضد التهجير القسري لأهل غزة، لأن هذا مخطط واضح يخدم الأهداف الإسرائيلية لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح للخارج.

وأضاف أن مخطط توطين أهالي غزة في سيناء تصدت له مصر وستتصدى له وتم رفضه بالإجماع من الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه.

ومن جانبه، رحب السفير الفلسطيني، بالدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب والوفد المرافق له، مضيفا: " حربنا حرب وجود لا حرب حدود"، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 60% من مباني غزة هدمت وهناك كارثة إنسانية بما تعنيه الكلمة، كما طالب بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية علي غزة، وأن ما يحدث في غزة اليوم هو ما حدث بنجزاكي وهيروشيما.

وفي نهاية كلمته، وجه الشكر السفير دياب اللوح، لوفد حزب العربي الناصري، مؤكدا أنه يتشرف دائما بالحزب ويتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك في المستقبل، مختتما كلمته بمقولة الزعيم الخالد جمال عبدالناصر "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".

ضم وفد حزب العربي الناصري كل من رئيس الحزب الدكتور محمد أبو العلا، ومحسن جلال، نائب رئيس الحزب، والدكتور عمرو رضوان، أمين شباب الحزب، ومحمد حسن الدشناوي أمين القاهرة بالحزب، وعضو المكتب السياسي، وعاطف السنوسي، عضو المكتب السياسي، أحمد حجاج عضو المكتب السياسي، وعزة الشيخ أمنية لجنة الإعلام القاهرة بالحزب.