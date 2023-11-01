: أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "عند الساعة 15:30 من بعد ظهر اليوم استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة واوقعوا فيها اصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مقر قيادة كتيبة "زرعيت" المستحدثة وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف والصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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