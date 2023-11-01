طلبت وزارة الخارجية الاسرائيلية رداً على موقف الأردن واستدعاء السفير في تل أبيب تعبيرًا عن الموقف الرافض للحرب المستعرة في غزة، من السفير الإسرائيلي في الأردن المغادرة وعدم العودة.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاسرائيلية طلبت من السفير الإسرائيلي في عمان المغادرة وعدم العودة ردا على موقف الاردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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