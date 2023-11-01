"حزب الله": استهدفنا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققنا فيه اصابات ‏مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "عند الساعة 14:05 من بعد ظهر اليوم ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه اصابات ‏مباشرة".‏

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