اكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو "حل الدولتين". وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني السيد بدر البوسعيدي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الصيني: نريد عقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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