أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "مديرية المخابرات أوقفت السوريَّين (م.ه.) و(غ.ح.) لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي. وبالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه دخل إلى لبنان خلسة حيث كُلف بتجنيد أتباع للتنظيم، ومراقبة تحركات الجيش اللبناني وتحديد مواقع لأحد الأحزاب اللبنانية وإحداثيات سجن رومية وتصويره. كما اعترف الثاني بتنفيذ عدة مهمات لصالح التنظيم، وقد أحيل الموقوفان على القضاء المختص".
وفي السياق عينه، أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس اللبنانيَّين (ع.ح.) و(ع.ر.) والسوري (م.ف.) لمتابعتهم إصدارات التنظيم المذكور.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف أشخاص في إطار ملاحقة المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.