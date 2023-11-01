اشرف بيضون: تم إعتماد مستودع كونين بدلا من مستودع النبطية مركزاً لتسليم التبغ في القرى الحدودية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون في تصريح له، الى انه "بعد التواصل مع المعنيين تم إعتماد مستودع كونين بدلا من مستودع النبطية مركزاً لتسليم التبغ في القرى الحدودية المتبقية وهي: بنت جبيل، عيترون، مارون الراس، كونين، عيناثا، الطيري، بيت ياحون ويارون. كما ونؤكد متابعتنا الحثيثة مع المراجع المختصة لتامين طريق آمن لمزارعي راميا وبعض المزارعين الذين تعذر عليهم الوصول الى بلداتهم ومنازلهم لنقل الدخان وتسليمه مثنيا على الجهود المبذولة في هذه الظروف الاستثنائية والتعاون البناء بين ادارة الريجي والمزارعين للإسراع في عملية التسليم ودعم المزارعين نظراً لما تشكله شتلة التبغ من صمود ودعم للمزارعين على طول الشريط الحدودي مقابل يد الغطرسة والاجرام للعدو الاسرائيلي الغاشم".

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