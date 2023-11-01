نائب رئيس "الوطني الحر" زار قبيسي في زبدين: لتعزيز روح التضامن بين اللبنانيين

زار نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الوطنية ربيع عواد، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، في منزله في زبدين، في إطار الجولة التشاورية التي يقوم بها رئيس "التيار" النائب جبران باسيل على المرجعيات السياسية والدينية للتداول في سبل حماية لبنان.
وتناول اللقاء التطورات المحلية في ظل الاعتداءات الاسرائيلية وسبل دعم الاهالي وتأمين مقومات الصمود في أرضهم، اضافة الى ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وتعزيز روح التضامن بين اللبنانيين، وأثنى النائب قبيسي على الجولة التشاورية لرئيس التيار جبران باسيل على القيادات اللبنانية.
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