شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوغندي: قضينا على قتلة السائح البريطاني وزوجته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا أول - (رويترز)

قال الجيش الأوغندي، الأربعاء، إنه قتل عدداً من مقاتلي جماعة مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا قد قتلوا زوجين يقضيان شهر العسل ومرشدهما بالرصاص في متنزه وطني الشهر الماضي.

ونصب مسلحون من جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة متمردة، كمينا لديفيد وسيليا بارلو ومرشدهما الأوغندي إريك أياي في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في 17 أكتوبر/تشرين الأول. وسيليا بارلو من جنوب إفريقيا وزوجها بريطاني.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش الأوغندي ديو أكيكي: «تم أخيراً القبض على إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة، الذين كنا نتعقبهم منذ الهجوم على السائحين، وقُتل عدد منهم الليلة الماضية عند بحيرة إدوارد».

وأضاف: «العملية لا تزال مستمرة للقضاء على كافة المجموعات المنبثقة عن القوات المتحالفة الديمقراطية»، دون أن يذكر تفاصيل عن أعداد القتلى.

وبدأت القوات المتحالفة الديمقراطية حركة معارضة للحكومة الأوغندية في أوائل التسعينات. وبعد أن هزمها الجيش، فرت إلى الكونغو وعملت بأنشطة تهريب الأخشاب والذهب والمنتجات الزراعية. وأعلنت الولاء لتنظيم «داعش» الإرهابي قبل أربع سنوات.