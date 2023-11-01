انت الان تتابع خبر التعليم تطلق استمارة التقديم إلى قناة خريجي مدارس المتميزين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تعلن إطلاق استمارة التقديم الإلكترونية إلى قناة خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية للسنة الدراسية 2024/2023".

وحددت الوزارة ضوابط التقديم، بحسب البيان، أن "لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات".



وأضافت، انه "وفي الوقت الذي يستمر فيه التقديم الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاثنين المقبل الموافق 2023/11/6 فإن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تدعو الطلبة المشمولين بهذه القناة الى تثبيت خياراتهم بما لا يقل عن اختيار واحد ولغاية 50 اختيارا عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة".