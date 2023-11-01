استهداف "الحشود الإسرائيلية" شمال شرق غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

وقالت "القسام": "دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.



كما أعلنت "القسام"، أن "المجاهدين يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".

واستهدفت "كتائب القسام" تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.

كما قصفت "القسام" تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

وقال شهود عيان: "انفجارات متتالية لا تتوقف ناجمة عن الاشتباكات التي تخوضها المقاومة مع القوات المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة ومدفعية الاحتلال تطلق عشرات القذائف".

وقالت "سرايا القدس"، "مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة ويعيقون تقدم آليات العدو في عدة محاور من مناطق الشمال".

وأعلنت "سرايا القدس" قصفن تجمعات الآليات المتوغلة في محور جنوب غزة الزيتون ومحور شمال غرب غزة بعشرات صواريخ من طراز 107 وقذائف الهاون.