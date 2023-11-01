انت الان تتابع خبر اسبانيا تدين الغارات الإسرائيلية على جباليا وتدعو لاحترام القانون الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ألباريز في بيان للخارجية الإسبانية نشر على شبكة "X" للتواصل الاجتماعي: "الخسائر في صفوف المدنيين جراء قصف مخيم جباليا مروعة. يجب احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات. كما ندعو لإطلاق غير سراح الرهائن إطلاقاً غير مشروط، وإلى تفعيل هدنة إنسانية لتجنب وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء. نريد السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".وقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة، الثلاثاء، أن 400 شخص على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح، جراء غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة".

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، أن "إسرائيل ضربت مخيم جباليا للاجئين في محاولة للقضاء على أحد قادة حماس؛ وأرجع مقتل المدنيين إلى أنها "مأساة الحرب".

وفي يوم الأربعاء، جددت إسرائيل غاراتها على مخيم اللاجئين، ما تسبب بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف السكان المدنيين.

