انت الان تتابع خبر لجنة الاستئناف تلزم نادي أربيل بدفع 75% من قيمة عقد لؤي صلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اجتمعت لجنةُ الاستئناف في مقرِّ الاتحاد، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل نادي أربيل الرياضي بالعدد 814 بتاريخ 10/10/2023، وقررت قبوله شكلاً من الناحية القانونيّة كون أن المدعي قدّم الشكوى الى أمين السر العام بتاريخ 17/8/2015، والمسطر عليها هامش عضو الاتحاد السابق والمخول بإشغال منصب أمين السر المساعد (كامل زغير سلطان) بتاريخ 19/8/2015 ( شؤون اللاعبين إجراء اللازم )، وبعد اعتماد الشكوى من قبل لجنة شؤون اللاعبين بعد تحديد 24/9/2023 موعداً لتدوين أقوال كامل زغير سلطان ( لبيان هل تم توقيع الهامش على الشكوى المقدمة صورتها للجنة من قبله ومن عدمه) من خلال تكليف مقرر اللجنة ( فاضل نافع ) بذلك، وحيث ثبتَ في أوراق الدعوى بعد توجيه السؤال الى كامل زغير سلطان ( هل التوقيع على شكوى اللاعب عائد له في سنة 2015، وبعد تحليفه اليمين أجاب نعم أقر واعترف بذلك، وكنت أمين سر مساعد ومخولاً بالتوقيع)، وبعد الاطلاع على الأولياتِ الخاصة بالدعوى (211/ شؤون اللاعبين والمدربين /2022)، ومصادقة المكتب التنفيذيّ عليها والمرسلة الى نادي أربيل بالكتاب 10/2541 في 5/10/2023، تبينَ أن نادي أربيل قد تعاقد مع اللاعب لؤي صلاح حسن بالعدد بلا بتاريخ 25/10/2014 ولغاية نهاية موسم 2015-2016 وانتهاء كأس الاتحاد الاسيوي لقاء مبلغ قدره ( 325,000,000 ) ( ثلاثمائة وخمس وعشرون مليون دينار عراقي)، وقد بيّن العقد في فقرته الثانية آليةَ دفع قيمة العقد وحسب الآتي: (2-يتم دفع مبلغ العقد على النحو التالي:أ- عند توقيع العقد تدفع 50% .ب- بداية المرحلة الثانية 25%.ج- في نهاية الدوري 25%.

واضافت: "لكون المدد محل اعتبار في هذا العقد، فضلاً عن أن العقد شريعة المتعاقدين فيكون لزاماً على الطرفين الالتزام بما جاء في بنود العقد المذكور".

وقد بينت الفقرة السادسة من العقد صلاحية الهيئة الإداريّة لنادي اربيل باتخاذ القرارات (يلتزم الطرف الثاني بكافة قرارات الهيئة الإدارية وتكون نافذة بحق الطرف الثاني لزاماً) واستناداً لذلك اتخذت قرارها ( الأمر الإداري ) بالعدد 86 في 10/2/2015 بخصم نسبة 30% من عقد اللاعب، وكذلك قرارها ( الأمر الإداري ) بالعدد 266 في 27/4/2015 بخصم 25% من عقد اللاعب ، وبالتالي تكون هذه القرارات نافذة بحق الطرف الثاني.. وعليه قررت اللجنة :-

1- إلغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين بالعدد 211 /شؤون اللاعبين /2022 في 5/10/2023 .

2- إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قيمته50% من مبلغ العقد الموقع بين الطرفين كونها مبالغ مستحقة الدفع للطرف الثاني عند توقيع العقد بتاريخ 25/10/2014 ، أي مبلغ قدره (162,500,000) (مائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار عراقي ) استناداً لنص الفقرة الثانية /أ من العقد الموقع بين الطرفين يخصم منها مبلغ متسلم من قبل اللاعب قدره (15,000,000) (خمسة عشر مليون دينار عراقي) حسب اقرار المدعي أمام لجنةِ شؤون اللاعبين.

3- إلزام نادي أربيل بدفع مبلغ قيمته 12.5٪ من مبلغ العقد الموقع بين الطرفين ( ذلك أن الـ 25٪ الواردة في 2/ب من العقد تقسم على موسمين) يخصم منها مبلغ قيمته 30٪ استناداً لقرار الهيئة العامة (الأمر الاداري) بالعدد 86 في10/2/2015 كونها مبالغ مستحقة الدفع للطرف الثاني عند بداية المرحلة الثانية وحسب العقد الموقع بين الطرفين الفقرة 2/ب بتاريخ 25/10/2014، أي مبلغ قدره (28.437.500) (ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار عراقي).

4- ما تبقى من قيمة العقد 25% لا يستحقه الطرف الثاني كونه لم يكمل الدوري مع الطرف الأول استناداً لنص الفقرة (2/ج) من العقد الموقع بين الطرفين.

5- ولكل ما تقدم يلزم نادي أربيل بدفع مبلغ وقدره (175,937,500) (مائة وخمس وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار عراقي) إلى اللاعب لؤي صلاح حسن عن قيمةِ العقد المُوقع بين الطرفين".

