«الصحة العالمية» تحذر من كارثة وشيكة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن غزة تواجه كارثة وشيكة على الصحة العامة، في ظل زيادة عدد سكانها والنزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأكد مستشار المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، الدكتور جمال عصمت، على خطورة الوضع الصحي في القطاع، خصوصاً في ظل خروج نسبة كبيرة من مستشفيات غزة من الخدمة نهائياً، مؤكداً أن الوضع السيئ في غزة ينعكس بصورة كبيرة على الوضع الصحي هناك.

وأكد عصمت، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن أطفال غزة هم أكثر الفئات تضرراً من الحصار المفروض، موضحاً: أن الأطفال الرضع المتواجدين الآن في الحضانات سوف يواجهون مشاكل كبيرة، بسبب انقطاع الكهرباء والنقص الشديد في الأدوية والعلاجات والمستلزمات الخاصة بهذه الحضانات.

وأشار إلى نقص كبير في أدوات التعقيم، والمحاليل الوريدية، والمضادات الحيوية، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، والتي تم توجيه معظمها للجرحى، إضافة إلى وجود نقص شديد في حليب الأطفال وخاصة «الخدج» ناقصي الوزن عند الولادة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 8300 فلسطيني قُتلوا منذ أن بدأت إسرائيل ضرباتها الجوية على القطاع. وبدأ الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة الأسبوع الماضي.

وأشار مستشار «الصحة العالمية» إلى أن نقص الوقود في قطاع غزة يحمل خطر الوفاة لكل الأطفال الرضع المقيمين في الحضانات، لافتاً إلى أن هذه المشكلة تتفاقم كل يوم بصورة خطيرة وسوف تزيد خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار الحصار.

ولفت إلى أن المشكلة الأخرى التي تواجه أطفال غزة هي جدول التطعيمات ضد الفيروسات والبكتريا، والتي يجب أن تُؤخذ في مواعيدها المحددة، وإلا سوف تفقد فاعليتها في حماية الأطفال من الأمراض المختلفة، منوهاً إلى أنه مع استمرار الحرب والحصار وعدم توفر هذه التطعيمات أو الحفاظ عليها بصورة آمنة في الثلاجات، ومع استهداف أكثر من 165 منظومة صحية في قطاع غزة، فإن نظام التطعيم في غزة سيصبح غير فاعل.

وحذر من التداعيات الأخرى التي أصابت القطاع الصحي في غزة، وتأثيرها المباشر على السكان هناك، مشيراً إلى الضعف الشديد في تقديم الخدمات الصحية والطوارئ والعمليات الجراحية والحوادث والإصابات، لافتاً إلى أن معظم هذه الخدمات الصحية غير متوفرة للسكان بدرجة كبيرة.

وأشار عصمت إلى أن غزة بحاجة ماسة الآن إلى التطعيمات اللازمة للأطفال والوقود لتشغيل المستشفيات التي خرجت من الخدمة، إضافة إلى أدوية الطوارئ، مثمناً المجهودات الكبيرة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في إيصال المساعدات الطبية لقطاع غزة من خلال معبر رفح، مطالباً بزيادة القوافل الطبية لشعب غزة بصورة يومية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية الأخرى، وخاصة الدواء والوقود والغذاء. ووجه مستشار منظمة الصحة العالمية رسالة شكر للأطباء في قطاع غزة.

وحذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، جيمس إلدر، من خطر ارتفاع وفيات الرضع بسبب الجفاف، مع توفر خمسة في المئة فقط من إمدادات المياه العادية.

وقال: «بالتالي وفيات الأطفال، وخاصة الرضع، بسبب الجفاف تشكل تهديداً متزايداً»، مضيفاً أن الأطفال يصابون بالمرض بسبب شرب المياه المالحة.

وتابع أن نحو 940 طفلاً مفقودون في غزة ويُعتقد أن بعضهم تحت الأنقاض.