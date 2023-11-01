من نيروبي .. الملك تشارلز الثالث: "لا عذر" لأخطاء الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الملك تشارلز الثالث في نيروبي، أنه لا يمكن أن يكون هناك "عذر" لفظائع الاستعمار البريطاني التي ارتكبت ضد الكينيين ، دون طلب الصفح كما طالب البعض.

قال الملك تشارلز الثالث، إن ارتكبت أعمال عنف شنيعة وغير مبررة ضد الكينيين أثناء شنهم، صراع مؤلم من أجل الاستقلال والسيادة ولهذا ، لا يمكن أن يكون هناك عذر" .

وأضاف تشارلز: "لا شيء من هذا يمكن أن يغير الماضي، ولكن من خلال التعامل مع تاريخنا بصدق وانفتاح، ربما يمكننا إظهار قوة صداقتنا اليوم، وبذلك يمكننا الاستمرار في بناء رابطة أوثق لسنوات قادمة".

ومن جانبه، أعلن روتو رئيس كينيا، أن رد فعل القوة الاستعمارية على حركات تقرير المصير في كينيا كان "قسوة وحشية"، تصل إلى حد "أسوأ تجاوزات الإفلات من العقاب الاستعماري".

- "حقائق غير مريحة" -

تشكل "شجاعة تشارلز واستعداده" لتسليط الضوء على الحقائق غير المريحة خطوة أولى نحو "التقدم الذي يتجاوز أنصاف التدابير الخجولة والملتبسة في السنوات الأخيرة".

وكان شارل الثالث، قد زار في وقت سابق موقع إعلان استقلال كينيا، في اليوم الأول من زيارته لهذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، حيث تضاعفت طلبات الاعتذار.

هذه الزيارة التي تستغرق أربعة أيام ، قبل أسابيع قليلة من الذكرى ال 60 لاستقلال هذه المستعمرة السابقة ، هي الأولى لتشارلز الثالث كملك لبلد من دول الكومنولث.

وقالت السفارة البريطانية، إن هذه الرحلة التي قام بها تشارلز (74 عاما) والملكة كاميلا (76 عاما) تؤكد "الشراكة القوية والديناميكية بين المملكة المتحدة وكينيا"، لكن باكنغهام قال أيضا إنها ستكون فرصة لمناقشة "الجوانب الأكثر إيلاما في التاريخ المشترك" للبلدين.

واحدة من أكثر الأحداث دموية كانت ثورة ماو ماو ، التي خلف قمعها من قبل القوة الاستعمارية البريطانية أكثر من 10000 قتيل بين عامي 1952 و 1960، كما قتل اثنان وثلاثون مستعمرا.

وتوقع العديد من قدامى المحاربين الكينيين ومنظمات حقوق الإنسان المزيد من السلطات البريطانية، التي أعربت حتى الآن ببساطة عن "أسفها الصادق" في عام 2013 للعنف الاستعماري في كينيا.

ودعت لجنة حقوق الإنسان الكينية غير الحكومية، يوم الأحد الملك إلى "تقديم اعتذار علني غير مشروط ولا لبس فيه" عن الفظائع التي ارتكبت "خلال الفترة الاستعمارية بأكملها" (1895-1963)، والتمست لجنة حقوق الإنسان الكويتية أيضا الإغاثة.

في عام 2013، وبعد سنوات من الإجراءات، وافقت لندن على تعويض أكثر من 5000 كيني من ضحايا الانتهاكات خلال انتفاضة ماو ماو. وبعد خصم التكاليف القانونية، تلقى كل منهم حوالي 2,600 جنيه (3,000 يورو).

- "روابط تاريخية" -

دون ذكر هذه القضية، سلط ويليام روتو الضوء على "العلاقات التاريخية بين كينيا والمملكة المتحدة" و "التقدم المستمر في التجارة والاستثمارات"، في رسالة على "X" (تويتر سابقا).

وبلغت التجارة بين البلدين نحو 1.2 مليار جنيه استرليني (1.375 مليار يورو) سنويا في نهاية مارس 2023.

ومن المقرر أن يقيم الزوجان الملكيان لمدة يومين في نيروبي مع اجتماعات مع رجال الأعمال والشباب وزيارة غابة ودار أيتام للأفيال ...

وسيسافر بعد ذلك إلى مدينة مومباسا الساحلية (جنوبا)، حيث سيزور تشارلز، المرتبط بالقضايا البيئية، محمية طبيعية ويلتقي بممثلين دينيين.

ولن يذهب إلى نانيوكي، المدينة التي تتمركز فيها وحدة تدريب الجيش البريطاني في كينيا (باتوك)، في قلب الخلافات المتكررة، بين اتهامات بالاغتصاب والقتل ووجود ذخائر غير منفجرة تشوه السكان المحليين.

بعد زيارات إلى ألمانيا ثم إلى فرنسا ، مما يشير إلى الرغبة في التقارب مع حلفائها الأوروبيين ، تمثل هذه الرحلة توجها ملكيا نحو الكومنولث.

وبدأ الملك "مهمة لإنقاذ الكومنولث" في كينيا، وفقا لتقديرات صحيفة ديلي ميل البريطانية.

هذا الأثر من الإمبراطورية البريطانية التي تضم 56 دولة ، معظمها مستعمرات بريطانية سابقة ، يضعفه النقد القوي المتزايد للماضي الاستعماري للمملكة المتحدة.

وأثارت زيارات سابقة لأفراد العائلة المالكة إلى مستعمرات سابقة ضجة.