شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ: فتح معبر رفح واستقبال مصابي فلسطين يؤكد دور مصر الداعم للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار فتح معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني واستقبال الحالات الإنسانية من المصابين والجرحى الفلسطينين، بالإضافة إلي دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ضمن خطوات الدولة المصرية تجاه دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الجبلي، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية دور تاريخي، حيث تتبنى مصر القضية عبر تاريخها، مشيرا إلى أن مصر كانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقا من حرصها على القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية وكذلك حرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا كبيرة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، والعمل على إيقاف عجلة الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكداً أن قرار مصر بالسماح بدخول الجرحي والمصابين من الفلسطينيين إلى مصر عبر معبر رفح، هو موقف إنساني، يؤكد الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، وليس بجديد على مصر، حيث تأخذ على عاتقها ذلك الدور الإنساني وكذلك الدور السياسي والدبلوماسى تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ علي ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره وتحمل المسئولية في وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك العدوان هو جريمة مكتملة الأركان تجاه الأبرياء في قطاع غزة.