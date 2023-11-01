شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للسيسى تستقبل وفدا من نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، برئاسة هشام عبد العزيز رئيس النقابة العامة؛ حيث كان فى استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مرحباً بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة.

وأكد "فوزى"، أن النقابة تعتبر من النقابات العمالية الهامة، وأنها تضم حوالي 2 مليون عضو، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي حقق بالفعل طفرة تنموية على كافة المستويات، والمجالات، وأولى اهتمامًا بالغًا لدعم العمال بحوافز وعلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين معيشة العمال والموظفين في مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية والفوقية لدعم العمال و تطوير المنشآت التعليمية المتعددة، وأن القيادة السياسية عظَّمت قيمة الاجتهاد العلمي.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة على دعمهم مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري الرئاسي، وأنهم يقومون بالفعل بعمل ندوات وفعاليات توعوية تحث على المشاركة الإيجابية، مثمنين غاليًا دور القيادة السياسية في الاصلاحات العميقة التي تتم على كافة المستويات وخصوصا من الناحية الاقتصادية و الحفاظ على الأمن و الاستقرار رغم تحديات الوضع الراهن.