شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: الرئيس السيسي بذل مجهودات كبيرة لدعم الأشقاء في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهودات كبيرة للغاية في الضغط على الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي لمساعدة أهالي غزة، فكانت النتيجة اليوم استقبال الجرحى والمصابين من جراء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، في مصر.

أضاف طلعت عبد القوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن قوة مصر أجبرت الجانب الإسرائيلي على تخفيف القيود على أهالي غزة، فكان ثمرة ذلك دخول 108 شاحنات مساعدات إنسانية إلى القطاع تشتمل على كافة الاحتياجات، واليوم نشهد استقبال المصابين من أهالي غزة لعلاجهم على أرض مصر.

وتابع الدكتور طلعت عبد القوي: "إصرار الرئيس على الموقف الثابت للقضية الفلسطينية رائع، والموقف المصري ثابت وقوي وشجاع ومصر أثبتت أنها الدولة الرائدة، ونحن سعداء بالموقف المصرية ونعتز بمصريتنا لدعم الأشقاء في مصر علاجيا".