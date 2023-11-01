"اليونيفيل": لم نعثر على الشخصين اللذين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في الوزاني وسنعاود البحث غدا

أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل هذا المساء لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".

وأوضح تيننتي، أن "الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين"، مضيفاً "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظرا للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سوف يتم استئناف البحث في الصباح".