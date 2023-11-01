أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل هذا المساء لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني".
وأوضح تيننتي، أن "الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل بالبحث عن الشخصين"، مضيفاً "لسوء الحظ، لم يتم العثور عليهما، ونظرا للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة، سوف يتم استئناف البحث في الصباح".
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيفيل": لم نعثر على الشخصين اللذين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في الوزاني وسنعاود البحث غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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