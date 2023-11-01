الجيش: توقيف شخصين في منطقَتي الغبيري وضبية لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 30 / 10 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات، المواطن (ع.م.) في منطقة الغبيري - الضاحية الجنوبية، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، ونقل أسلحة وذخائر حربية والإتجار بها، وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي".
كما أوقفت دورية أُخرى السوري (م.أ.) في منطقة ضبية - المتن لدخوله خلسة إلى لبنان وتجوّله من دون أوراق قانونية، ولإقدامه على ترويج المخدرات، وضُبطت في حوزته كميّة كبيرة منها.
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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