"الجديد": كلام جنبلاط عن تبلُّغِه من وفيق صفا رفض "حزب الله" التمديد لقائد الجيش غير دقيق

أفادت مصادر "الجديد"، أن "كلام رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط عن تبلُّغِه من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا في رفض الحزب التمديد لقائد الجيش هو غير دقيق".

وكشفت المصادر، أن "كل التحليلات عن رفض حزب الله التمديد لقائد الجيش هي في خانة الإجتهادات وحين يقرر الحزب خياره سيعلنه على المَلأ"، مؤكدةً أن "الحزب لم يتخذ القرار بعد لناحية ملء الشغور في القيادة العسكرية ولم يبن موقفا".