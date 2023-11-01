أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجمّيل، الى أن "تفاهات بعض الاشخاص حرام ان نتوقف عليها في هذا الظرف، والتخوين اعتدنا عليه ويتحمّل مسؤوليته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشكل مباشر لان من يخوّننا هم جماعته والتصرفات الخاطئة من بعض الكتائبيين انا اتحمّل مسؤوليتها".
واعتبر الجميّل، في حديث للـ"LBCI"، أن "التخوين والتهديد بالقتل تعبئة لجمهور معين قد توصل الى أماكن خطيرة ولا نأخذها بالمزاح، والكارثة التي نحن بصددها ان الشعب اللبناني كله لاسيما اهلنا في الجنوب وجمهور حزب الله معرّضون للمشاهد التي نراها في غزة".
وشدد على أنه "لا يجوز لأحد ان يعطي ذريعة لاسرائيل ان تقوم عندنا بما تقوم فيه بغزة والقرار سيادي لا يجوز ان يتفرّد أحد به ويجرّنا الى حرب لا يريدها اللبنانيون"، مضيفاً "هناك غياب تام لمجلسي النواب والوزراء وتأكدنا هذين الاسبوعين الى اي حد لبنان مخطوف ويسيطر حزب الله على البلد ولا أحد قادر اليوم على التشكيك بوضع حزب الله يده على البلد".
وأكد الجميل، أننا "نرفض ان يدافع اي كان عن لبنان غير القوى الشرعية اللبنانية، ونؤمن بالدولة والشعب كله بقرار من دولته يدافع عن الوطن والقدرات التي لدى حزب الله يجب ان يضعها بتصرف الدولة التي عليها ان تقرر كيف ومتى تحمي لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: قدرات "حزب الله" يجب أن يضعها بيد الدولة وهي تقرر ما الذي يجب أن يحصل بالجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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