البيت الأبيض: نعمل مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحكم في غزة مستقبلا

اعلن البيت الأبيض بانه يعمل مع شركائه في المنطقة لاستكشاف الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الحكم في قطاع غزة مستقبلا. وشدد على ان وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حاليا في غزة ليس هو الحل الصحيح.
ولفت البيت الأبيض الى ان الطريقة الوحيدة لوجودنا في غزة هي فقط ضمن اتفاق دولي وإقليمي لإدارة مرحلة ما بعد الحرب. واشار الى انه لا يمكننا العودة لما قبل 7 تشرين الاول، ونعتقد أن حماس لا يمكن أن تبقى حاكمة لغزة بعد انتهاء الحرب.
واوضح البيت الأبيض بانه لا توجد خطط لنشر قوات أميركية على الأرض في غزة الآن أو في المستقبل. ولفت الى ان الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائما لمدنيي غزة خارج غزة.
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