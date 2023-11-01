كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى تدني مستوى البطالة في البلاد وتحقيق نمو في دخل الروس واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية. وخلال اجتماع يناقش الوضع الاقتصادي في البلاد، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى الحكومة والبنك المركزي، بمراقبة معدلات التضخم ومراقبة ديناميكيات أسعار السلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية. وهنا شدّد بوتين في هذا الخصوص على ضرورة مراقبة ديناميكيات الأسعار بعناية وخاصة المتعلقة بلسلع والخدمات ذات الأهمية الاجتماعية والأكثر طلبا.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يكشف عن جملة من المؤشرات الايجابية لوضع الاقتصاد الروسي وعملة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.