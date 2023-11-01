هنية: حماس قدمت للوسطاء تصوراً شاملاً يبدأ بوقف العدوان وانتهاءً بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن حركة حماس قدمت للوسطاء تصوراً شاملاً يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر ومروراً بصفقة لتبادل الأسرى وانتهاءً بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير.

وطالب خلال كلمة له، الدول التي تدعم هذا الكيان وتشكل له الغطاء لارتكاب هذه المجازر بحق شعبنا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة التراجع عن هذه السياسيات الاستعمارية البائدة، وبالتوقف عن تقديم الدعم العسكري لهذه الحكومة الفاشية، وبالتوقف عن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان فوراً.

وشدد على ضرورة استمرار عمل المعبر دون توقف وفي الاتجاهين باعتباره معبراً مصرياً فلسطينياً خالصاً، وجدد التأكيد على مطالبة شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بالاستمرار في حراكهم الهادر في الشوارع حول العالم والتي أبهرت كل المراقبين وأظهرت مكانة فلسطين وقضيتها العادلة في قلوب الملايين، ويجب الاستمرار في تشكيل الضغط على صناع القرار خاصة في الغرب للتراجع عن مواقفهم المساندة لهذا العدوان.

وعبر هنية عن اعتزازه بالمقاومة المشرفة التي تلقن العدو كل يوم درساً جديداً في العسكرية المبنية على أكتاف رجال مؤمنين ذوي بأس شديد، موضحاً أن كتائب القسام وفصائل المقاومة تقاتلهم في كافة المحاور وتتصدى بكل بطولة وبسالة غير آبهة بدباباتهم أو قصفهم المتواصل وأن العدو يبدأ حربه البرية في ظل قرار مرتجف وقيادة منقسمة، وأن المجاهدين الأبطال يذيقونهم الموت الزؤام كما وعدوهم، ويوقعونهم بين قتيل وجريح.

وأضاف: نقول للعدو ومن يقف من ورائه أن محاولاتكم البائسة للتغطية على فشلكم بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل لن ينقذكم من الهزيمة المدوية في طوفان الأقصى، لقد هزمتكم في 7 تشرين الاول المجيد وها أنتم تتعثرون في دخولكم البري الذي مضيتم به في مواجهة أبطالنا الأشاوس وشعبنا الأعزل تعلنون عن بعض الخسائر وبالتدريج، وقال: "ولكن ما تعلمه كتائبنا وما ستنشره أكبر بكثير، سيصدمكم ويصدم شعبكم ومن يقفون وراءكم".