عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من "التحام مجاهديها بعد خروجهم من الأنفاق بآليات إسرائيلية شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها من مسافة صفر".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" عرضت مشاهد من التحام عناصرها بعد خروجهم من الأنفاق مع القوات الإسرائيلية من مسافة صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.