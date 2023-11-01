بإستخدام ديون القاهرة لدى البنك الدولي ..إسرائيل تطالب أوروبا بالضغط على مصر لقبول تهجير سكان غزة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.

وأشارت قناة i24News الإسرائيلية إلى أن العرض الذي تسعى تل أبيب لتقديمه للقاهرة كإغراء لقبول الصفقة، هو أن يقوم البنك الدولي بشطب الديون المالية الكبيرة لمصر، مقابل هذه الخطوة من جانبها.

وفي السياق نفسه كشف تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن إسرائيل لجأت مؤخرًا أيضًا، إلى القادة الدوليين، وطلبت منهم محاولة إقناع الرئيس المصري السيسي بقبول اللاجئين الغزيين في سيناء.

ويعارض السيسي ذلك، بل وقال من جانبه إن بإمكان إسرائيل استيعابهم لديها في صحراء النقب جنوب إسرائيل. وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الزعماء الأوروبيين إقناع المصريين، لأن هذا هو الحل الأفضل برأيه. والفكرة الأخرى التي سيتم بحثها هي إجلاء الجرحى الفلسطينيين بالسفن - وإنشاء مستشفى ميداني في مصر.