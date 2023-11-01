اتهام الإخوان بتهريب 5 إرهابيين من سجون تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حمل مراقبون جماعة الإخوان في تونس مسؤولية هروب 5 إرهابيين من السجون، بهدف إرباك الحكومة التونسية وفي محاولة لتعطيل المسار الديمقراطي.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء عن فرار العناصر الخمس الخطيرة من السجن فجر اليوم نفسه من السجن المدني بالمرناقية بضواحي العاصمة التونسية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنه قد تم إعلام جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، ودعت الوزارة التونسيين إلى التعاون في جهود البحث عن العناصر الهاربة بإبلاغ السلطات عن أي معلومات بشأنهم، والمساجين الفارين هم: نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الغزواني.

وتساءل مراقبون عن كيفية هروب هذه العناصر الخطيرة من هذا السجن والذي يعرف بأنه قلعة محصنة مجهزة بكاميرات مراقبة وأجهزة حديثة.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أطلق في سبتمبر الماضي تدقيقا واسعا في الانتدابات الوظيفة الحكومية بعد عقد دفعت خلاله حركة النهضة الإخوانية بأنصارها وكوادرها في مؤسسات الدولة في محاولة للسيطرة على مفاصل الحكم في البلاد.

ودعت عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامية ليلى الحداد، إلى ضرورة تحميل المسؤوليات بخصوص فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المكنى بالصومالي ونادر الغانمي وهم مورطان في قضية اغتيال البراهمي.

وعبرت عن صدمة هيئة الدفاع من خبر هروب الإرهابيين الذين يمثلون قيادات عسكرية في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، مؤكدة أن الإرهابيين يهددون سلم وأمن تونس وقد يهددون بحدوث عمليات إرهابية خطيرة في البلاد وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن هذه العناصر من المفترض أن تكون تحت رقابة مشددة وخاصة، مبينة أن هذه العناصر لديها معلومات عن عملية اغتيال بلعيد والبراهمي وعن عمليات اغتيال الجنود والأمنيين في تونس.

اتهام الإخوان.. لماذا؟