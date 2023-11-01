فزعة سعودية تنقذ المتضررين من إعصار تيج

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- بواسطة أيمن الوشواش - فزعت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإنقاذ المتضررين من إعصار تيج في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، وقدمت مساعدات إيوائية متنوعة عاجلة عبارة عن خيام وحقائب إيوائية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فزعت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإنقاذ المتضررين من إعصار تيج في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، وقدمت مساعدات إيوائية متنوعة عاجلة عبارة عن خيام وحقائب إيوائية. وثمن الأمين العام بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات، والتي أسهمت بحمدالله في تخفيف معاناتهم. على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.123 سلة غذائية في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 14.861 فردا من الفئات الأشد احتياجا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر النازحة والمتضررة في اليمن.

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