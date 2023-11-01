انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يبدي موقفه من التوطين الدائمي لمدنيي غزة خارج القطاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعن اتفاق مغادرة 110 من حملة جوازات السفر الأجنبية من جنوب غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، قال كيربي إنه من المتوقع إطلاق سراح مجموعة من الأميركيين من غزة اليوم الأربعاء.

أما فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، أوضح كيربي أن طالولايات المتحدة ترى أن حماس لا يمكنها إدارة القطاع في المستقبل. وتابع قائلاً "لا نستطيع أن نعود إلى الأوضاع التي كانت قبل 7 أكتوبر ونحن ننقاش الوضع وحكم غزة على المدى الطويل".



وأضاف أن "وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حاليا في غزة ليس هو الحل الصحيح"، مشيراً إلى أن بلاده "لا تريد خسارة أرواح المدنيين على الإطلاق وتعمل بجهد أن تقوم إسرائيل بعمليات بخسائر مدنية عند أقل مستوى".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بلا هوادة ردا على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "حصيلة القصف الإسرائيلي بلغت 8796 قتيلا معظمهم من المدنيين".