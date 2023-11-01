انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حفل في الملاحة الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من وزارة النقل تتضمن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حفل أقيم في شركة الملاحة الجوية.

