شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك 47 مرة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى "مركز التحكم والتنسيق المشترك" بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 47 مرة، أمس الثلاثاء.

وأعلنت البعثة مقتل شخصين في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك، وإصابة 14 شخصا بدرجات متفاوتة في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك وفي ستاروميخيلوفكا ونوفولوجانسكوي، جراء القصف.

168 قذيفة

قال البيان "تعرضت 3 منازل سكنية وأربع منشآت للبنية التحتية المدنية لأضرار في منطقة بودينوفسكي في دونيتسك ونوفولوجانسكوي، بعد إطلاق ما مجموعه 168 قذيفة من مختلف الأنواع".

ونتيجة للصراع، يحتاج نحو 18 مليون شخص حاليًا نوعًا ما من المساعدة الإنسانية، بحسب ما قاله مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجا سينجهام في مجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاء الأوكراني ووكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) إن تعداد السكان قبل الحرب كان يبلغ نحو 41 مليون نسمة، أما بعد الحرب، فقد احتل الجيش الروسي أجزاء كبيرة من البلاد وغادرها الملايين، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين، ومن الصعب حساب العدد الحالي الذي يعيش بالفعل هناك.