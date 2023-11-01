شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. روسيا تقصف 118 موقعا أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو أن أوكرانيا تعرضت لأكبر قصف روسي على نطاق واسع منذ مطلع عام 2023 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كليمينكو، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، إن موسكو شنت هجمات على ما مجموعه 118 منطقة في 10 مقاطعات أوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وفقا للسلطات الأوكرانية، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح. وفي خيرسون جنوبي أوكرانيا، انفجرت قذيفة روسية قرب مباني سكنية صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل إحدى العاملات في إدارة المدينة، كما أصيب اثنان من زملائها بجروح بعضها خطيرة، بحسب السلطات العسكرية المحلية.

وتشير لقطات الفيديو التي نشرها المسؤولون في مكان الحادث إلى وقوع هجوم بطائرة مسيرة، نظرا لشدة الأضرار الناجمة عن الانفجار. كما قتلت طائرة روسية مسيرة امرأة تبلغ من العمر 59 عاما وأصابت ستة أشخاص آخرين في منطقة دنيبروبتروفسك شمال شرق خيرسون، وفقا لمكتب المدعي العام الإقليمي.

سقوط ضحايا

كما تم الإعلان في وقت سابق عن سقوط ضحايا آخرين في شرق وشمال شرق البلاد. وفي منطقة دونيتسك، أدى القصف الروسي إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما وإصابة أربعة آخرين بجروح، وفقا للسلطات الإقليمية.

ولقي رجل آخر حتفه وأصيب شخص آخر بجروح بالقرب من بلدة كوبيانسك الواقعة على خط المواجهة في شمال شرق البلاد، والتي تم تحريرها العام الماضي، وفقا لوزير الداخلية الأوكراني. وفي وسط أوكرانيا، أصابت طائرة مسيرة من طراز شاهد مصفاة فجرا، مما أدى إلى نشوب حريق.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة بولتافا، فيليب برونين، ، عبر تطبيق تليجرام، إنه تم إخماد الحريق بسرعة وتم إغلاق المصفاة، مضيفا أنه لم يصب أحد بأذى. وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من 20 شهرا.

وتتسبب الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ ومدفعية في مقتل المدنيين بشكل متكرر.