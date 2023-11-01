كوريا الشمالية تبيع أسلحة لروسيا مقابل المساعدة في إطلاق قمر صناعي تجسسي

ياسر رشاد - القاهرة - في أعقاب قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سبتمبر 2023، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من مليون قذيفة إلى روسيا.

وتقول المخابرات الكورية الجنوبية إن هذه القذائف تستخدم في الحرب الروسية الأوكرانية، وأن كوريا الشمالية تتلقى مقابلها مساعدة فنية من روسيا لإطلاق قمر صناعي تجسسي.

مليون قذيفة إلى روسيا

وفقًا للاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من مليون قذيفة إلى روسيا عبر سفن ووسائل نقل أخرى منذ أوائل أغسطس 2023. وتقول الاستخبارات إن هذه القذائف يمكن استخدامها لأكثر من شهر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت الاستخبارات أن كوريا الشمالية تدير مصانعها العسكرية بأقصى طاقة لتلبية طلب روسيا على الإمدادات العسكرية. كما أنها تستخدم السكان والمصانع المدنية لصنع صناديق الذخيرة.

وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من أن كوريا الشمالية تقدم أسلحة لموسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا.

بالإضافة إلى تزويد روسيا بالذخيرة، تتلقى كوريا الشمالية أيضًا مساعدة فنية من روسيا لإطلاق قمر صناعي تجسسي. وتقول الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر صناعي قريبًا، وأن دعم روسيا التقني يعني أن هذه المحاولة ستكون أكثر نجاحًا من السابقة.