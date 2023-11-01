وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى تركيا الأحد المُقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر في وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تتوقع زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" يوم الأحد المُقبل 5 نوفمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المصدر: "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادم إلى تركيا. بلينكن سيكون في أنقرة في الخامس من نوفمبر".

ومن الجدير ذكره أن وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة منطقة الشرق الأوسط للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ومساء أمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل يوم الجمعة، وينوي أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزير بلينكن سيجري جولة في عدة دول بالمنطقة خلال زيارته لإسرائيل.

وفي 21 أكتوبر الماضي، عقد بلينكن اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال زيارة "تضامنية" مع إسرائيل.

عاجل| أمريكا تُخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

خصصت "واشنطن"، حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 150 مليون دولار، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، مساء الخميس.

وقال بلينكن: إن حزمة المساعدات الأمريكية لكييف تشمل أنظمة دفاع جوي، وأسلحة مضادة للدبابات.

وفي وقت سابق قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: “إن رؤساء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق على مسألة تخصيص الحزمة الثامنة من تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا”.

وفي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كانت مسألة دعم أوكرانيا واحدة من القضايا الرئيسية.