إسبانيا تُدين قصف مخيم جباليا في غزة وتدعو لاحترام القانون الإنساني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، أن "إسبانيا" تُدين الغارات على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية إلى احترام القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال ألباريز في بيان للخارجية الإسبانية نشر على شبكة "X" للتواصل الاجتماعي: الخسائر في صفوف المدنيين جراء قصف مخيم جباليا مروعة. يجب احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات. كما ندعو لإطلاق غير سراح الرهائن إطلاقًا غير مشروط، وإلى تفعيل هدنة إنسانية لتجنب وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء. نريد السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 400 شخص على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح، جراء غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، أن إسرائيل ضربت مخيم جباليا للاجئين في محاولة للقضاء على أحد قادة حماس؛ وأرجع مقتل المدنيين إلى أنها "مأساة الحرب".

وفي يوم الأربعاء، جددت إسرائيل غاراتها على مخيم اللاجئين، ما تسبب بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف السكان المدنيين.

إسرائيل مُستعدة لمُناقشة هُدنة إنسانية في غزة.. صحيفة تُوضح

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن مصدر، أن إسرائيل "دولة الاحتلال" مُستعدة لمُناقشة هُدنة إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، لكنها لا تُفكر في وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وقالت الصحيفة: "قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعارض أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة "حماس" الفلسطينية باستعادة عافيتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.