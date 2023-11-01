العراق يدعم قرار الأردن بسحب سفير المملكة من الكيان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت "وزارة الخارجية العراقية"، دعمها الموقف المبدئي الذي اتخذته المملكة الأردنية بسحب سفيرها من الكيان الإسرائيلي وطلبها بوقف الاعتداءات على غزة والشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأربعاء.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها من إسرائيل.

قالت الخارجية الأردنية، في بيان: “إنه تم استدعاء سفير الأردن لدى إسرائيل لرفض المملكة الهاشمية الحرب المُستمرة على قطاع غزة”.

أكدت خارجية الأردن، أن سفير تل أبيب لدى عمّان لن يعود إلا بوقف الحرب على غزة.

شددت الوزارة أن الحرب على قطاع غزة تقتل الأبرياء وتُسبب كارثة إنسانية.

وزير الدفاع الإسرائيلي: "أمام حماس إما الموت أو الاستسلام"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، أن هذه الحرب ثمنها باهظ، مُشيرًا إلى أنهم في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

أضاف جالانت: "نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف والمخربين تم القضاء عليهم، نحن في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية تدور في مناطق فيها منشآت مبنية والجنود ينجحون في مهمتهم".

تعليقًا على التطورات الجارية على الجبهة الشمالية مع حزب الله والخطاب المرتقب للأمين العام للحزب حسن نصر الله، قال غالانت: "نحن ندافع في الشمال، كما نقاتل في الجنوب وللحرب ثمنها، نحن لسنا معنيين بحرب إضافية ولكننا مستعدون على الحدود الشمالية".

تابع: "حزب الله مرتدع الآن وهو لا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة".