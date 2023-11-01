تموين الإسكندرية: انتهاء مشكلة بطء نظام صرف السلع والنقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن نظام صرف السلع التموينية والنقاط، عاد للعمل بصورة طبيعية، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لبطء في الأداء خلال أول أيام شهر نوفمبر.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر مد العمل على سيستم صرف السلع التموينية والنقاط، إلى الساعة العاشرة مساء اليوم، حتى يتمكن المواطنون من صرف السلع التموينية ونقاط الخبز.

وكان نظام صرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالإسكندرية، شهد بطئًا في الأداء مع أول أيام شهر نوفمبر الجاري، وجرى متابعته مع الجهات المعنية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى أعلنت مديرية التموين حل المشكلة.