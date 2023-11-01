شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من رؤساء وممثلى الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان في استقبال وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بالسادة رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية التي تزيد أعمار بعضها على مائة عام، مشيراً إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية تفعيلاً لأحكام الدستور، منوهًا بأن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي داعم للرياضة المصرية وهو ما شهدناه من توجيهه بضرورة الاهتمام بالرياضة في المدارس والحرص على اللياقة الصحية والبدنية حفاظاً على صحة المصريين، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بتطور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتشجيع أبناء الوطن الحاصلين على البطولات والميداليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي حققها الرياضيين والفرق المصرية، كونه يعتبر أن الرياضة مسألة أمن قومي.

ومن جانبه، أشاد وفد رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في جميع المجالات وبخاصة في المجال الرياضي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للرياضة المصرية وزيادة الاستحقاقات المالية وغيرها جعلت الدولة المصرية تستطيع استضافة بطولات في عز الأزمات كاستضافة مصر لبطولة كرة اليد في ظل جائحة كورونا حيث أشاد العالم بقدرة مصر على استضافة مثل تلك البطولات في ظل الظروف والأزمات العالمية. مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية من خلال عقد عدد من الندوات والمؤتمرات، مشيرين إلى أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن المصري.

أحمد-دياب-رئيس-رابطة-الأندية-المحترفة



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(1)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(2)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(3)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(4)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(5)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(6)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(9)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(11)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(12)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(13)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(15)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(16)



الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(17)



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