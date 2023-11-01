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شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من رؤساء وممثلى الأندية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكان في استقبال وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بالسادة رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية التي تزيد أعمار بعضها على مائة عام، مشيراً إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية تفعيلاً لأحكام الدستور، منوهًا بأن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي داعم للرياضة المصرية وهو ما شهدناه من توجيهه بضرورة الاهتمام بالرياضة في المدارس والحرص على اللياقة الصحية والبدنية حفاظاً على صحة المصريين، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بتطور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتشجيع أبناء الوطن الحاصلين على البطولات والميداليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي حققها الرياضيين والفرق المصرية، كونه يعتبر أن الرياضة مسألة أمن قومي.
أحمد-دياب-رئيس-رابطة-الأندية-المحترفة
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(1)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(2)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(3)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(4)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(5)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(6)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(9)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(11)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(12)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(13)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(15)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(16)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(17)
العامري-فاروق
حسين-لبيب-رئيس-نادى-الزمالك
محمد-مصيلحي-رئيس-نادي-الاتجاد
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