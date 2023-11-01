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الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من رؤساء وممثلى الأندية المصرية

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القاهرة - سامية سيد -  

وكان في استقبال وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بالسادة رؤساء وممثلي الأندية المصرية التي تزيد أعمار بعضها على مائة عام، مشيراً إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية تفعيلاً لأحكام الدستور، منوهًا بأن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي داعم للرياضة المصرية وهو ما شهدناه من توجيهه بضرورة الاهتمام بالرياضة في المدارس والحرص على اللياقة الصحية والبدنية حفاظاً على صحة المصريين، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بتطور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتشجيع أبناء الوطن الحاصلين على البطولات والميداليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي حققها الرياضيين والفرق المصرية، كونه يعتبر أن مسألة أمن قومي.

 

ومن جانبه، أشاد وفد رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في جميع المجالات وبخاصة في المجال الرياضي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للرياضة المصرية وزيادة الاستحقاقات المالية وغيرها جعلت الدولة المصرية تستطيع استضافة بطولات في عز الأزمات كاستضافة مصر لبطولة كرة اليد في ظل جائحة حيث أشاد العالم بقدرة مصر على استضافة مثل تلك البطولات في ظل الظروف والأزمات العالمية. مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية من خلال عقد عدد من الندوات والمؤتمرات، مشيرين إلى أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن المصري.

أحمد-دياب-رئيس-رابطة-الأندية-المحترفة

أحمد-دياب-رئيس-رابطة-الأندية-المحترفة

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(1)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(1)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(2)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(2)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(3)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(3)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(4)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(4)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(5)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(5)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(6)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(6)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(9)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(9)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(11)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(11)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(12)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(12)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(13)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(13)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(15)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(15)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(16)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(16)

 

 

الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(17)
الحملة-الرسمية-للمرشح-الرئاسى-عبد-الفتاح-السيسى-تستقبل-وفدًا-من-رؤساء-وممثلى-الأندية-المصرية-(17)

 

 

العامري-فاروق
العامري-فاروق

 

 

حسين-لبيب-رئيس-نادى-الزمالك
حسين-لبيب-رئيس-نادى-الزمالك

 

 

محمد-مصيلحي-رئيس-نادي-الاتجاد
محمد-مصيلحي-رئيس-نادي-الاتجاد

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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