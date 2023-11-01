شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى سالمان: مصر قامت بدور تاريخي بزيادة عدد القوافل الإنسانية وإسعاف جرحى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، وعضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن مصر قامت بدور تاريجي فى زيادة عدد القوافل الإنسانية والشاحنات، ودخولها إلي قطاع غزة.

وأوضح سلمان، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه بعد الجهود المصرية الكبيرة استطاعت مصر أن تتمكن من دخول 108 شاحنات عبر معبر رفح، بالإضافة إلى الدولة المصرية لم ولن تتوقف من دخول أكبر عدد من المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، حتي انتهاء هذه الأزمة.

وأضاف أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، أن مصر لم تدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن معبر رفح أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة من أجل دعم أهالى غزة وهذا هو الدور التي تقوم به مصر تجاه اشقائها من كل الاتجاهات الانسانية والدبلوماسية والسياسية .

وأشاد مصطفي جعفر سالمان، بالدور المصري في المساعدات الانسانية لأشقائنا في غزة وخروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة، ودخول الجرحي الفلسطينين من قطاع غزة إلى مصر، موضحا أن استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين يعد انتصار جديد لدعم مصر للقضية الفلسطينية، وتأكيد على موقف مصر الإنساني ومساعدة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن عملية استقبال الجرحى يتم بالتنسيق مع هيئة المعابر الفلسطينية و وزارة الصحة في غزة، حيث يتم تحديد اسماء المصابين القادمين لتلقي العلاج.

وتابع أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقود معركة دبلوماسية هامة منذ بداية الأحداث ما بعد 7 أكتوبر، لوقف التصعيد وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال معبر رفح .