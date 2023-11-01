شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مصطفى: فتح معبر رفح ودخول الجرحى تأكيد على جهود مصر الكبيرة لدعم الأشقاء فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود المصرية التي ساهمت فى فتح معبر رفح لخروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة، ودخول الجرحي الفلسطينين من قطاع غزة إلى مصر.

وأوضح مصطفي، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن فتح معبر دخول الجرحي الفلسطينين من قطاع غزة لتلقي العلاج فى مصر، تأكيد على الجهود مصرية الكبيرة لدعم غزة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا كبيرة، لمساعدة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، والعمل علي إيقاف اطلاق النار لوقف نزيف الدماء، العمل على معالجة المرضي، بالتنسيق مع هيئة المعابر الفلسطينية و وزارة الصحة في غزة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية لم تتواني لحظة فى تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين، فمنذ اللحظة الأولي من بداية الأحداث، وكثفت القيادة السياسية اتصالاتها لوقف العداون الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كما أنها وجهت كافة المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري إلى معبر رفح.

وأشار النائب علاء مصطفي، إلى أن مصر نجحت في إفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية من خلال اعلان موقفها الواضح والصريح في رفض مخططات التهجير القسري للاشقاء في غزة إلى سيناء، وفى نفس الوقت وجهت كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين، وهذا موقف إنساني كبير لمصر تجاة أشقائها.