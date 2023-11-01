القصف الإسرائيلي يطال محيط كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة

توقف قداس اليوم في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في قطاع غزة بعد تعرض محيطها للقصف الاسرائيلي. وأظهر مقطع الفيديو مجموعة من المصلين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن داخل كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة وهم يصلون، لتظهر بعدها أصوات القصف المرعبة التي تسببت في حالة من الهلع للأطفال والخوف.

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