واشنطن بوست: اليوم أحد أكثر الأيام دموية للجيش الاسرائيلي عدد قتلاه يقارب ربع حصيلة حرب غزة 2014

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى انه "اليوم، أحد أكثر الأيام دموية للجيش الاسرائيلي، عدد قتلاه يقارب ربع الحصيلة في مجمل حرب غزة عام 2014، التي استمرت شهر ونصف الشهر".

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 16 من جنوده منذ بدء العملية البرية في غزة.

يذكر بانه في حرب غزة عام 2014، قتل 2251 فلسطيني منهم 1462 مدني من بينهم 551 طفل و299 امراة، بالمقابل قتل 66 جنديا اسرائيليا و5 مدنيين من بينهم طفل.