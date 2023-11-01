مفوضية حقوق الانسان: الغارات الاسرائيلية على مخيم جباليا في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب

اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".

واشارت المفوضية في تصريح لها، الى أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل 8796 شخصا، معظمهم مدنيون أيضا وبينهم العديد من الأطفال.