طيران اسرائيلي أغار بصاروخين على حرش في خراج بلدة القوزح وعلى خراج بلدة بيت ليف

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، قبل قليل غارتين اثنتين جنوب لبنان، الاولى على حرش في خراج بلدة القوزح، والغارة الثانية على خراج بلدة بيت ليف في القطاع الغربي. وقد القى الطيران الإسرائيلي خلال إغارته صاروخين اثنين.

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