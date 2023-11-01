الحوثيون: اطلقنا دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على اسرائيل ومستمرون بالعمليات دعما لفلسطين

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، بانها "أطلقت دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله".
ولفتت القوات المسلحة اليمنية في بيان، الى "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة".
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