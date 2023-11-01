البابا يعلن مشاركته في مؤتمر كوب28 في دبي مطلع كانون الأول

أشار البابا فرنسيس، في مقابلة مع محطة راي الإيطالية، الى أن "حل الدولتين ضروري لإسرائيل وفلسطين، مضيفا أن "الحرب هي دوما هزيمة".
وأعلن البابا فرنسيس عن مشاركته بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي يبدأ الشهر المقبل في دبي، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها أحد البابوات قمة من هذا القبيل منذ انطلاقها عام 1995.
ويستمر المؤتمر من 30 تشرين الثاني إلى 12 كانون الأول.
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