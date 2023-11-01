شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تدين هجوم إسرائيل على مخيم لاجئين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس- رويترز

دانت الأرجنتين، الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على مخيم لاجئين مكتظ بالسكان في قطاع غزة، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية في بيان: «لا شيء يسوغ انتهاك القانون الإنساني الدولي»، ودعت أيضاً في البيان إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين يحتجزهم مسلحو حركة حماس.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من قطع بوليفيا المجاورة في أمريكا الجنوبية العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب هجماتها على قطاع غزة، كما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل.