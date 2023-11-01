شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس يؤكد لنتنياهو أهمية حماية المدنيين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لهم، وفق ما أعلنت برلين.

وقال مكتب شولتس في بيان، بعد المكالمة إنه «شدد على أهمية حماية المدنيين والإمدادات الإنسانية لسكان قطاع غزة».

ورحب شولتس بوصول أول سيارات إسعاف تحمل جرحى فلسطينيين من غزة إلى مصر الأربعاء، وقال إنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل معاً للحيلولة دون توسع نطاق النزاع.

وجاءت المكالمة بين المستشار الألماني ونتنياهو إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين.

وقُتل 47 شخصاً على الأقل في غارة على المخيم الثلاثاء، قالت إسرائيل، إنها أصابت مجمع أنفاق واسع وأودت بقيادي كبير في «حماس».